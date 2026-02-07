Inter-Sassuolo | probabili formazioni orario dove vederla classifica e calendario Serie A

Questa sera l’Inter affronta il Sassuolo in una partita fondamentale per mantenere il primo posto in classifica. Dopo aver passato il turno in Coppa Italia contro il Torino, i nerazzurri puntano a consolidare la posizione in Serie A. La partita si gioca alle ore 20:45 e sarà trasmessa su diverse piattaforme, mentre i tifosi seguono con attenzione anche la classifica e il calendario delle prossime settimane.

Dopo aver certificato il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Torino, l'Inter può tornare con la testa al campionato, dove deve cercare di difendere la vetta della classifica. I nerazzurri, nella gara valida per la 24a giornata di Serie A, hanno in programma la sfida a Reggio Emilia con il Sassuolo, che è tra le sorprese assolute di questa stagione. I nerazzurri, anche con una formazione molto rivisitata, hanno dimostrato di essere coesi e concreti, non lasciando mai tregua alle difese avversarie. Chivu sta cercando nuove soluzioni da poter utilizzare a gara in corsa e i giovani dell'U23 potrebbero rappresentare un'alternativa, su tutti Kamate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

