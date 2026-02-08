Cutrone e Pessina ribaltano l' Avellino Il Monza non si arrende e insegue il Venezia

I tifosi del Monza possono sorridere: la squadra ha ribaltato l’Avellino all’U-Power Stadium, vincendo una partita difficile. Dopo essere stati sotto, i biancorossi sono riusciti a segnare due gol e a conquistare i tre punti, scavalcando il Frosinone in classifica e mettendo pressione alla capolista Venezia. La squadra di Stroppa ha mostrato carattere e determinazione, confermando di voler lottare fino alla fine per la promozione.

Il Monza non si arrende e vince una partita complicatissima contro l'Avellino. All'U-Power Stadium i padroni di casa sono costretti a inseguire: prima un rigore negato nel primo tempo, poi il vantaggio degli ospiti firmato da Biasci nella ripresa. Alla fine ci pensano Cutrone (al primo gol in maglia biancorossa) e capitan Pessina su rigore a ribaltare il risultato: finisce 2-1. La squadra di Bianco conquista il terzo successo consecutivo e si prende il secondo posto in classifica scavalcando il Frosinone: ora sono 47 punti, il Venezia in testa è a quota 50. Beffati gli uomini di Biancolino: terza sconfitta nelle ultime quattro gare.

