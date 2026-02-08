Sassuolo Inter | Lautaro Martinez sfida la storia e il tabù neroverde Chivu ritrova i titolari per la fuga

Lautaro Martinez torna protagonista e punta a sfatare il tabù neroverde. La sfida tra Sassuolo e Inter si infiamma, con l’attaccante argentino deciso a mettere fine a una serie di risultati negativi contro i neroverdi. Chivu ritrova i titolari e prepara la squadra alla possibile fuga in classifica.

Inter News 24 Sassuolo Inter, Lautaro Martinez a caccia di Boninsegna sfida i neroverdi di Grosso. Chivu ritrova i titolari per staccare il Milan. È il momento della verità al Mapei Stadium. Con il Napoli che non accenna a fermarsi e il Milan che scenderà in campo solo il 18 contro il Como, l’ Inter di Cristian Chivu ha un’occasione d’oro per consolidare il primato e scappare via. Ma attenzione: i numeri dicono che quella contro il Sassuolo è, storicamente, la sfida più “maledetta” per i colori nerazzurri. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Sassuolo Inter: Lautaro Martinez a caccia di Boninsegna e il tabù neroverde. 🔗 Leggi su Internews24.com

Domani l’Inter torna in campo in Emilia contro il Sassuolo.

Bologna e Inter si preparano a un match decisivo per l'accesso alla finale, con Chivu pronto a sfidare il tabù e la fatica.

