Cremonese-Napoli oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 28 dicembre, si disputa la 17ª giornata di Serie A con la partita Cremonese-Napoli. Dopo il successo in Supercoppa, il Napoli di Antonio Conte cerca continuità in campionato. Di seguito, orario, probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali nella corsa alla classifica.

Torna in campo oggi 28 dicembre, per la 17esima giornata di serie A, il Napoli di Antonio Conte, galvanizzato dal trionfo in Supercoppa e alla ricerca di conferme e soprattutto dei tre punti necessari a restare agganciato alla vetta. I partenopei sono attesi dalla complicata trasferta di Cremona: la Cremonese, neopromossa, fino a questo punto del campionato sta stupendo tutti con un ruolino di marcia di tutto rispetto e già ben 21 punti conquistati, che le permettono di occupare la 12esima posizione in classifica. Cremonese-Napoli: le probabili formazioni. Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. 🔗 Leggi su Lapresse.it

