La partita tra Atalanta e Cremonese si gioca oggi alla ventiquattresima giornata di Serie A. L’Atalanta cerca di tornare alla vittoria per mantenere il sogno europeo, mentre la Cremonese ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il match si terrà in un clima di grande tensione e determinazione da entrambe le parti.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I nerazzurri sono chiamati a tornare alla vittoria per rincorrere la zona Europa, mentre i grigiorossi cercano punti vitali per la salvezza. Atalanta vs Cremonese si giocherà lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 18.30 presso la New Balance Arena. ATALANTA VS CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver conquistato la semifinale di Coppa Italia ai danni della Juventus, i bergamaschi devono risollevarsi anche in campionato dove sono reduci dal pareggio esterno a reti bianche contro il Como che ha rallentato la corsa verso un posto in Europa League, malgrado la qualificazione in Champions non sia ancora del tutto sfumata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Cremonese, ventiquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Atalanta Cremonese

Domani sera si gioca Genoa contro Napoli, una sfida importante per la classifica.

La Fiorentina affronta il Torino nella ventiquattresima giornata di Serie A.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Serie A 2025/2026 – Le Probabili Formazioni di Tutte le Squadre!

Ultime notizie su Atalanta Cremonese

Argomenti discussi: Atalanta-Cremonese: info biglietti; La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Cremonese - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT.

Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioniLa sfida di Serie A tra Atalanta e Cremonese sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION ... goal.com

Probabili formazioni Atalanta-Cremonese: il favorito tra Scamacca e Krstovic, esordio per LupertoProbabili formazioni Atalanta Cremonese - Le possibili scelte di Palladino e Nicola per il match della 24^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Cremonese, i nuovi arrivati in gruppo per l'Atalanta - TuttoAtalanta.com facebook

L’Inter risolve la pratica Cremonese in mezz’ora, l’Atalanta in 10 ferma il Como x.com