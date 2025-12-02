(Adnkronos) – Serena Williams torna in campo? L’ex tennista statunitense, ex numero uno del mondo e vincitrice di 23 titoli Slam, record ancora imbattuto nel circuito singolare femminile, starebbe preparando un clamoroso ritorno nel circuito Wta. Williams infatti ha informato l’Itia (International Tennis Integrity Agency) della sua volontà di essere aggiunta nuovamente nell’International Registered Testing . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Serena Williams, ritorno in campo in vista? L’indizio per il 2026