Serena Williams smentisce il rientro in campo | Non sto tornando voci assurde
L’indiscrezione aveva cominciato a circolare nella giornata di ieri: Serena Williams si appresta a tornare in campo. Una voca nata dall’iscrizione al programma anti-doping dell’International Tennis Integrity Agency (Itia) da parte della statunitense. Proprio in queste ore, tuttavia, la diretta interessata ha smentito la notizia tramite un post su “X”. Niente rientro in campo per Serena Williams, il post social. “Oh mio Dio, Non sto tornando. Questo incendio è assurdo”, ha scritto la 23 volte campionessa slam. Omg yall I’m NOT coming back. This wildfire is crazy- — Serena Williams (@serenawilliams) December 2, 2025 A tal riguardo, il Guardiana aveva scritto: “ Il nome di Serena Williams è apparso nell’elenco aggiornato del pool di test dell’agenzia, datato 6 ottobre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
