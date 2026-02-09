Serena Stefani si conferma alla guida di Cia Arezzo. L’imprenditrice agricola del Casentino ha ottenuto di nuovo la fiducia dei suoi colleghi e continuerà a rappresentarli. Con questa nomina, intende lavorare per rafforzare le imprese agricole della provincia e dare loro più valore. La sua riconferma arriva dopo un periodo di impegno costante e di attenzione alle esigenze del settore. Ora si prepara a portare avanti i progetti e le sfide future con determinazione.

È Serena Stefani, imprenditrice agricola del Casentino, la presidente riconfermata alla guida di Cia Arezzo. La decisione è arrivata dall’assemblea provinciale riunita oggi all’ A Point Park Hotel, al termine di una giornata di confronto intenso e partecipato sui principali temi che attraversano il mondo agricolo. L’elezione si è tradotta in un vero e proprio plebiscito, che ha rinnovato la fiducia alla presidente uscente dopo quattro anni di mandato, confermando l’apprezzamento per il lavoro svolto e per il programma presentato. La giornata congressuale ha visto una partecipazione ampia e qualificata, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni e dei mondi agricolo, economico e sociale del territorio aretino, a testimonianza del ruolo centrale che Cia Arezzo riveste nello sviluppo delle imprese e delle aree rurali della provincia. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Serena Stefani riconfermata alla guida di Cia Arezzo: “Uniti per dare valore alle nostre imprese”

Approfondimenti su Serena Stefani

Serena Stefani resta alla guida di Cia Arezzo.

Bagnai, esponente della Lega, sottolinea l'importanza della biodiversità delle imprese italiane come risorsa fondamentale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Serena Stefani

Serena Stefani, riconfermata alla guida di Cia ArezzoLo ha deciso l’assemblea provinciale riunita oggi all’A Point Park Hotel di Arezzo, al termine di una giornata di intenso confronto su tutti i temi dell’agricoltura ... msn.com

AREE UMIDE: DAL CONVEGNO ANBI, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE IN ALTO VALDARNO In occasione della Giornata Mondiale delle Aree Umide, la Presidente Serena Stefani, ha partecipato con il Direttore Generale Tulio Marcelli, all'incontro organizzato facebook