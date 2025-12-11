Bagnai Lega | È un grande valore poter contare sulla biodiversità delle nostre imprese

Bagnai, esponente della Lega, sottolinea l'importanza della biodiversità delle imprese italiane come risorsa fondamentale. In un contesto di crescita economica, evidenzia come l'Italia abbia registrato un aumento del Pil superiore a quello della Germania nei primi tre anni di governo, evidenziando un trend positivo per l'economia nazionale.

ROMA – "Nei primi tre anni di questo governo c'è stata una crescita cumulata del Pil di oltre il 2%, mentre la Germania nello stesso periodo ha fatto – 1%. In passato, quando c'è stato il combinato dei governi Monti-Letta, l'Italia ha fatto in tre anni -5% cumulato del Pil mentre nello stesso arco temporale la Germania cresceva del 3%. Perché l'italia, nel complesso contesto internazionale attuale, ha avuto la capacità di resistere a shock esterni? Grazie al suo particolare tessuto economico basato sulle piccole e medie imprese in cui noi, come Lega, crediamo fortemente. Riteniamo infatti un grande valore quello di poter contare sulla biodiversità delle nostre imprese – spesso altamente specializzate – per affrontare le sfide della globalizzazione, in cui il gigantismo ha dimostrato di non funzionare.

