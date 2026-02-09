La gip ha convalidato l’arresto di Giuseppe Calabrò, ritenuto un “invisibile” della ‘ndrangheta. Nonostante sembri una persona tranquilla, le autorità lo considerano pericoloso e a rischio fuga. La decisione arriva dopo il sequestro di Cristina Mazzotti, che ha portato alla luce questa figura nascosta e potente all’interno dell’organizzazione criminale.

Giuseppe Calabrò è un “invisibile” della ‘ ndrangheta, apparentemente “sembra una persona tranquilla, ma ha un valore criminale elevato. L’uomo è un “affiliato posto in posizione apicale e sovraordinata” agli altri. A scriverlo è la gip di Milano Giulia Marozzi, sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia di due giorni fa, nell’ordinanza con cui ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Calabrò. Il fermo dell’uomo era stato eseguito venerdì sera. Il 76enne, già condannato nei giorni scorsi a Como all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti, la studentessa di 18 anni sequestrata nel 1975, era stato bloccato tre giorni fa dagli uomini della squadra mobile e della Dia di Milano su delega della Direzione distrettuale antimafia per pericolo di fuga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sequestro Cristina Mazzotti – Convalidato l’arresto di Giuseppe Calabrò per pericolo di fuga la gip: “È un invisibile della ‘ndrangheta”

Approfondimenti su Cristina Mazzotti

Questa mattina, a Milano, si è scoperto che Giuseppe Calabrò, condannato all’ergastolo per il sequestro di Cristina Mazzotti nel 1975, aveva prenotato un volo.

La polizia ha arrestato venerdì Giuseppe Calabrò, conosciuto come “u Dutturicchiu”, nel suo quartiere a Como.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cristina Mazzotti

Argomenti discussi: Giovane uccisa a Napoli, resta in carcere il fratello; Il sequestro di Cristina Mazzotti, dopo 50 anni oggi la sentenza; Giuseppe Musella resta in carcere: Ha ucciso Ylenia e si è costruito una falsa verità, protetto dall'omertà del quartiere; Ylenia Musella morta per una lesione da un millimetro, oggi i funerali. Il fratello Giuseppe resta in carcere: Si è costruito una falsa...

Sequestro e omicidio Mazzotti, gip Milano dispone il carcere per CalabròLa gip di Milano Giulia Marozzi ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Calabrò, il 76enne condannato nei giorni scorsi all'ergastolo per l'omicidio di Cristin ... ansa.it

Sequestro e omicidio Mazzotti, disposto il carcere per CalabròLa gip di Milano Giulia Marozzi ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Calabrò, classe 1950 di San Luca, condannato nei giorni scorsi all’ergastolo per l’omic ... corrieredellacalabria.it

Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti: fermato il condannato all’ergastolo: È stato fermato nella notte dagli agenti della Squadra Mobile di Milano Giuseppe Calabrò, condannato in primo grado all’ergastolo lo scorso 4 febbraio per l’omicidio aggravato di C facebook

Sequestro Cristina Mazzotti, fermato un condannato all'ergastolo (2). #ANSA x.com