Cristina Mazzotti pericolo di fuga per Giuseppe Calabrò condannato all' ergastolo che aveva prenotato un volo

Questa mattina, a Milano, si è scoperto che Giuseppe Calabrò, condannato all’ergastolo per il sequestro di Cristina Mazzotti nel 1975, aveva prenotato un volo. Le autorità temono che possa tentare di fuggire e stanno monitorando i suoi spostamenti. Calabrò è coinvolto anche nell’inchiesta

Giuseppe Calabrò, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Cristina Mazzotti, è stato fermato per il rischio di fuga. Il nome di Calabrò è emerso anche nell'indagine "Doppia Curva" sulle infiltrazioni criminali all'interno del tifo organizzato di Inter e Milan e inoltre aveva prenotato per domenica un volo Milano-Reggio Calabria. Da qui la disposizione del fermo. Pericolo di fuga per Giuseppe Calabrò Gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno fermato Giuseppe Calabrò nel corso della notte. Calabrò era a piede libero dopo la condanna in primo grado arrivata il 4 febbraio per il sequestro, nel 1975, e la morte di Cristina Mazzotti.

