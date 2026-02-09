Sassari dieci giorni di inferno | 25enne torturata dal fidanzato arresto e accuse per sequestro e violenza

Una giovane donna di 25 anni è stata torturata e segregata dal suo fidanzato per dieci giorni a Sassari. I Carabinieri hanno arrestato l’uomo di 34 anni, che ora si trova in caserma in attesa di essere portato davanti al giudice. La vicenda ha sconvolto la città, dopo che i militari hanno scoperto le condizioni in cui viveva la ragazza e le torture subite.

Orrore a Sassari, torturata e segregata per 10 giorni: arrestato il fidanzato. Un’operazione dei Carabinieri di Sassari ha portato alla luce una sconvolgente vicenda di violenza domestica, con l’arresto di un uomo di 34 anni accusato di aver torturato e segregato la propria compagna, una venticinquenne, per ben dieci giorni. La giovane è stata ritrovata in stato di shock, con evidenti segni di percosse, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno permesso l’accesso all’appartamento dove era tenuta prigioniera. Il dramma si è consumato a Sassari, e l’uomo è ora in carcere a Bancali, con accuse che includono sequestro di persona, tortura, violenza sessuale, lesioni personali, maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

