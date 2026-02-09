Segregata torturata e stuprata dal fidanzato per 10 giorni | salvata 25enne arrestato il ragazzo
La 25enne di Sassari è stata liberata dopo dieci giorni di violenze da parte del suo fidanzato. L'uomo, un 35enne, l'ha tenuta segregata in casa, l’ha picchiata, torturata e stuprata. Ora è in manette, mentre la ragazza sta ricevendo assistenza.
L'ha tenuta segregata in casa per almeno 10 giorni, l'ha picchiata, torturata e stuprata. Sono le accuse nei confronti di un 35enne di Sassari, fidanzato della vittima, una ragazza di 25 anni salvata venerdì notte dai carabinieri a Sassari. Segregata, stuprata e torturata dal fidanzato per dieci giorni L'uomo dopo l'arresto in flagranza è comparso davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Quando i carabinieri sono riusciti a entrare nell'abitazione, la ragazza era in stato di choc, terrorizzata e ricoperta di lividi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
