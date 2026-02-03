Approfondimenti esclusivi sulle novità sociali ed economiche del Molise in edizione speciale del 3 febbraio

3 feb 2026

Il Molise si prepara a cambiare passo. Nuove iniziative puntano a rilanciare il turismo e a modernizzare i servizi sanitari. La regione si muove per creare opportunità e migliorare la vita dei cittadini.

Il Molise si prepara a una nuova fase di sviluppo economico e sociale, con iniziative che vanno dal rilancio del turismo alla modernizzazione dei servizi sanitari. L’edizione del 3 febbraio di *Primo Piano Molise* segnala un’importante svolta per Termoli, dove operatori del settore turistico stanno ricevendo una formazione mirata all’accoglienza internazionale senza barriere linguistiche o culturali. L’iniziativa, promossa da enti locali e associazioni di categoria, punta a trasformare la città portuale in un punto di riferimento per viaggiatori stranieri, sfruttando il suo patrimonio storico e ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

