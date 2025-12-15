Criscitiello senza giri di parole | La Juventus non ha un futuro con John Elkann Se non sei capace devi vendere Lui non può fare calcio e non può guidare un club così prestigioso
Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha commentato duramente la gestione di John Elkann alla Juventus, affermando che il club non ha un futuro con lui. Secondo lui, se non si è capaci di guidare un club così prestigioso, bisogna considerare la vendita. Le sue parole evidenziano le critiche sulla leadership di Elkann e il possibile scenario futuro della società.
Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha espresso la sua opinione su John Elkann e la vendita della Juventus. Queste le sue parole. Nel suo editoriale su Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello ha detto senza giri di parole qual è la sua opinione su John Elkann e la vendita della Juventus. PAROLE – « Il calcio non è il suo mondo, si è ritrovato in questo sistema perché Gianni e Umberto Agnelli erano appassionati di calcio ed erano malati di Juventus ma la passione e la malattia per il pallone non si tramandano. O ce l’hai o non ce l’hai. L’unico che ha ereditato questa passione è Andrea Agnelli. Juventusnews24.com
