Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha commentato duramente la gestione di John Elkann alla Juventus, affermando che il club non ha un futuro con lui. Secondo lui, se non si è capaci di guidare un club così prestigioso, bisogna considerare la vendita. Le sue parole evidenziano le critiche sulla leadership di Elkann e il possibile scenario futuro della società.

© Juventusnews24.com - Criscitiello senza giri di parole: «La Juventus non ha un futuro con John Elkann. Se non sei capace devi vendere. Lui non può fare calcio e non può guidare un club così prestigioso»

Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha espresso la sua opinione su John Elkann e la vendita della Juventus. Queste le sue parole. Nel suo editoriale su Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello ha detto senza giri di parole qual è la sua opinione su John Elkann e la vendita della Juventus. PAROLE – « Il calcio non è il suo mondo, si è ritrovato in questo sistema perché Gianni e Umberto Agnelli erano appassionati di calcio ed erano malati di Juventus ma la passione e la malattia per il pallone non si tramandano. O ce l’hai o non ce l’hai. L’unico che ha ereditato questa passione è Andrea Agnelli. Juventusnews24.com

Avellino Calcio – Morosini out, De Vito: “No al mercato degli svincolati”

’Senza giri di parole’ con Carlo Cottarelli. All’Hotel Astra il suo nuovo libro - 30, nella sala conferenze dell’Hotel Astra (viale cavour 55) Carlo Cottarelli sarà ospite di Ferrara popolare europea. ilrestodelcarlino.it

Le sfide del presente: «Senza giri di parole» - Erano presenti moltissimi giovani questa mattina nell’ aula magna dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore per ascoltare Carlo Cottarelli, economista cremonese di fama mondiale e direttore ... laprovinciacr.it