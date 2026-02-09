Senza assicurazione e con targa smarrita | auto sequestrata e guai per quattro giovani a Como

Una pattuglia della Guardia di Finanza ha sequestrato a Como un’auto priva di assicurazione e con targa smarrita. Quattro giovani sono finiti nei guai. La macchina è stata sequestrata sul momento, e ora rischiano sanzioni e problemi legali.

Como, 9 febbraio 2026 – Una pattuglia della Guardia di Finanza ha sequestrato un’auto a Como, priva di assicurazione e con una targa denunciata come smarrita. A bordo del veicolo viaggiavano quattro giovani italiani, due dei quali minorenni, che sono stati coinvolti in una serie di accertamenti che hanno portato alla denuncia del conducente per ricettazione. L’episodio, avvenuto nell’ambito di controlli intensificati nel fine settimana, solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sul fenomeno delle auto prive di copertura assicurativa nella provincia lariana. L’intervento dei baschi verdi del gruppo di Como si inserisce in un quadro di attività più ampie, svolte su tutto il territorio provinciale durante il fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

