Como quattro adolescenti bloccati a bordo di un’auto con targa di prova

Quattro adolescenti sono stati trovati a bordo di un’auto con targa di prova a Como. Due di loro sono minorenni e l’auto non aveva assicurazione. La polizia li ha fermati durante un controllo e ha scoperto che stavano viaggiando senza autorizzazione.

Como, 9 febbraio 2026 – Viaggiavano su un'auto con targa prova, senza assicurazione, quattro giovani italiani due dei quali minorenni. Sono stati fermati per un controllo, avvenuto nel fine settimana in città, da parte di una pattuglia dei Baschi Verdi del Gruppo Como della Guardia di finanza. Dopo aver chiesto i documenti di circolazione, i militari hanno notato che il veicolo era sprovvisto di libretto di circolazione e di copertura assicurativa. La targa prova, in seguito ai successivi riscontri effettuati tramite Sala Operativa e le banche dati in uso alla Gdf, è inoltre risultata oggetto di denuncia di smarrimento.

