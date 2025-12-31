A folle velocità senza assicurazione e con la targa modificata

Un veicolo circolava a elevata velocità sulla strada Bazzanese, senza copertura assicurativa e con una targa alterata. L’episodio si è verificato a Bologna il 31 dicembre 2025, evidenziando comportamenti pericolosi e irregolari che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Bologna, 31 dicembre 2025 – Sfrecciava a tutta velocità sulla Bazzanese, senza assicurazione e con la targa modificata. Una donna è finita l’altra sera nei guai, fermata dai carabinieri del Radiomobile di Borgo Panigale, impegnati in un servizio di controllo del territorio. I militari hanno prima notato l’auto che viaggiava a velocità sostenuta; poi hanno visto che qualcosa, nella targa di quella macchina, non andava. Così hanno intimato all’automobilista di fermarsi: la donna ha proseguito per un po’, seguita dai militari, finché si è ‘arresa’ e ha arrestato la sua marcia. A quel punto la vettura è stata controllata bene e i carabinieri hanno subito visto che la targa era stata artigianalmente modificata: probabilmente la donna sperava in quel modo di non incorrere in sanzioni, non solo legate alla sua guida spericolata, ma anche al fatto che la macchina non era assicurata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

