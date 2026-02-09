Segreti di famiglia 3 replica puntata 9 febbraio in streaming | Video Mediaset

Questa sera, lunedì 9 febbraio, torna in onda la soap turca

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 9 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ilgaz decide di trattenere in centrale la famiglia di Yigit per tutta la notte. Interroga nuovamente Cennet, ma durante l’interrogatorio viene interrotto da Firat che gli comunica che c’è una persona che deve parlare urgentemente con lui. Si tratta dell’avvocato Nihat. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 61 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

