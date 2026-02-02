Segreti di famiglia 3 replica puntata 2 febbraio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 2 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Ceylin continua a seguire il caso del bambino scomparso, ma scopre che anche Ilgaz ha preso in carico il fascicolo e si adira molto con il marito. Ceylin incontra dopo diversi anni un suo ex fidanzato, Firat, ora Ispettore alla sezione minori. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 56 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

