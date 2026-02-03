Segreti di famiglia 3 replica puntata 3 febbraio in streaming | Video Mediaset

Oggi, martedì 3 febbraio, torna in tv la soap turca Segreti di famiglia. In questa nuova puntata, Ceylin si mette alla ricerca di risposte sulla scomparsa di Yigit. Interroga la signora Cennet e le chiede se dietro la sparizione ci sia una vendetta. Cennet risponde di non sapere nulla e di non fidarsi del suo ex marito, Alper. La storia si fa sempre più complicata e i sospetti aumentano.

