La polizia ha salvato una ragazza di 25 anni, tenuta segregata in casa per almeno dieci giorni dal suo fidanzato di 35 anni. L’uomo l’ha picchiata, torturata e stuprata, ma venerdì notte i carabinieri sono intervenuti e l’hanno liberata. La donna è ora sotto assistenza, e l’uomo è stato subito arrestato.

L’ha tenuta segregata in casa per almeno 10 giorni, l’ha picchiata, torturata e stuprata. Sono le accuse nei confronti di un 35enne di Sassari, fidanzato della vittima, una ragazza di 25 anni salvata venerdì notte dai carabinieri a Sassari. L’uomo dopo l’arresto in flagranza è comparso davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Quando i carabinieri sono riusciti a entrare nell’abitazione, la ragazza era in stato di choc, terrorizzata e ricoperta di lividi. Ha raccontato di essere stata vittima di insulti, botte, bruciature e anche di esser stata sfigurata con dell’acido. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Segregata, stuprata e torturata dal fidanzato per dieci giorni a Sassari

