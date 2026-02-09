Segregata per 10 giorni violentata e stuprata | l' incubo di una 25enne arrestato il fidanzato Mi ha sfigurata con l' acido

La ragazza di 25 anni è riuscita a scappare dopo essere stata segregata in casa per almeno dieci giorni. Venerdì notte, i carabinieri di Sassari sono intervenuti e l’hanno trovata in condizioni terribili: picchiata, torturata, stuprata e con il volto sfigurato da un acido. Arrestato il suo fidanzato, accusato di averla sottoposta a questa terribile catena di violenze.

Segregata in casa per almeno 10 giorni, picchiata, torturata, stuprata e sfigurata. È il racconto choc di una ragazza di 25 anni, salvata venerdì notte dai carabinieri a Sassari, che ha accusato il fidanzato, un uomo di 35 anni, che è stato arrestato. Un incubo durato per oltre una settimana e finito grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Nonno abusa della nipote di cinque anni durante le vacanze di Natale, la scoperta choc L'incubo di una 25enne Quando i carabinieri sono riusciti a entrare nell'abitazione, la ragazza era in stato di choc, terrorizzata e ricoperta di lividi. 🔗 Leggi su Leggo.it

La 25enne di Sassari è stata liberata dopo dieci giorni di violenze da parte del suo fidanzato.

Una ragazza di 25 anni è stata tenuta segregata in casa per dieci giorni, picchiata e stuprata dal suo fidanzato.

