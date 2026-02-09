La ragazza di 25 anni ha raccontato di essere stata segregata in casa per almeno 10 giorni. Il suo fidanzato l’ha picchiata, stuprata e le ha rovinato il volto con l’acido. Venerdì notte, i carabinieri sono intervenuti e l’hanno messa in salvo. Ora l’uomo è in manette.

Segregata in casa per almeno 10 giorni, picchiata, torturata, stuprata e sfigurata. È il racconto choc di una ragazza di 25 anni, salvata venerdì notte dai carabinieri a Sassari, che ha accusato il fidanzato, un uomo di 35 anni, che è stato arrestato. Un incubo durato per oltre una settimana e finito grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Nonno abusa della nipote di cinque anni durante le vacanze di Natale, la scoperta choc L'incubo di una 25enne Quando i carabinieri sono riusciti a entrare nell'abitazione, la ragazza era in stato di choc, terrorizzata e ricoperta di lividi. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Segregata per 10 giorni, violentata e picchiata: l'incubo di una 25enne, arrestato il fidanzato. «Mi ha sfigurata con l'acido»

Approfondimenti su Sassari Accusata

La ragazza di 25 anni è riuscita a scappare dopo essere stata segregata in casa per almeno dieci giorni.

Una donna è stata tenuta prigioniera dal suo fidanzato per dieci giorni, durante i quali è stata violentata e sfigurata con l'acido.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sassari Accusata

Argomenti discussi: Giallo a Bologna, anziana segregata in casa da giorni con una sbarra alla porta: salvata; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 febbraio: la rassegna stampa; Segregata e violentata da padre e figlio; Ragazza segregata, stuprata e torturata dal fidanzato per dieci giorni.

Segregata, torturata e stuprata dal fidanzato per 10 giorni: salvata 25enne, arrestato il ragazzoL'ha tenuta segregata in casa per almeno 10 giorni, l'ha picchiata, torturata e stuprata. Sono le accuse nei confronti di un 35enne di ... msn.com

Ragazza segregata, stuprata e torturata dal fidanzato per dieci giorniL'ha tenuta segregata in casa per almeno 10 giorni, l'ha picchiata, torturata e stuprata. Sono le accuse nei confronti di un 35enne di Sassari, fidanzato della vittima, una ragazza di 25 anni salvata ... ansa.it

Cronaca. Sassari, donna segregata, stuprata e torturata per 10 giorni: arrestato il fidanzato facebook

Ragazza segregata, stuprata e torturata dal fidanzato per dieci giorni. Arrestato un 35enne a Sassari, la vittima sfregiata anche con l'acido #ANSA x.com