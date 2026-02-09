Segregata per 10 giorni violentata e picchiata | l' incubo di una 25enne arrestato il fidanzato Mi ha sfigurata con l' acido
La ragazza di 25 anni ha raccontato di essere stata segregata in casa per almeno 10 giorni. Il suo fidanzato l’ha picchiata, stuprata e le ha rovinato il volto con l’acido. Venerdì notte, i carabinieri sono intervenuti e l’hanno messa in salvo. Ora l’uomo è in manette.
Segregata in casa per almeno 10 giorni, picchiata, torturata, stuprata e sfigurata. È il racconto choc di una ragazza di 25 anni, salvata venerdì notte dai carabinieri a Sassari, che ha accusato il fidanzato, un uomo di 35 anni, che è stato arrestato. Un incubo durato per oltre una settimana e finito grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Nonno abusa della nipote di cinque anni durante le vacanze di Natale, la scoperta choc L'incubo di una 25enne Quando i carabinieri sono riusciti a entrare nell'abitazione, la ragazza era in stato di choc, terrorizzata e ricoperta di lividi. 🔗 Leggi su Leggo.it
