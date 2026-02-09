Sequestra la fidanzata per 10 giorni | violentata e sfigurata con l' acido l' allarme lanciato dalla madre

Una donna è stata tenuta prigioniera dal suo fidanzato per dieci giorni, durante i quali è stata violentata e sfigurata con l'acido. La madre ha lanciato l'allarme, raccontando che la figlia è stata segregata in casa e sottoposta a torture e abusi continui. La polizia ha arrestato l'uomo, che ora rischia gravi accuse.

Dieci giorni all'inferno. Segregata in casa dal suo fidanzato e costretta a subire torture e violenze sessuali. Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio i carabinieri di Sassari hanno tratto in salvo una ragazza di 25 anni, dopo l'allarme lanciato dalla madre.

