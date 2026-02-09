Seattle domina New England 29-13 e si porta a casa il Super Bowl

Questa notte Seattle ha vinto il Super Bowl battendo i New England Patriots 29-13. Dopo 11 anni dall’errore finale che aveva tolto il titolo ai Seahawks, questa volta la squadra di Russell Wilson ha preso la rivincita. La partita si è giocata con intensità e determinazione, e alla fine i Seahawks sono usciti vincitori, portando a casa il trofeo.

La vendetta è un piatto che va servito freddo. 11 anni dopo l'errore all'ultimo secondo che costò il titolo ai Seahawks di Russell Wilson, Seattle riesce a rendere il favore ai New England Patriots ed aggiudicarsi la sessantesima edizione del Super Bowl. Non è stata una delle finali più spettacolari degli ultimi anni: visto che si affrontavano le due migliori difese della Nfl si sono viste poche giocate importanti ma Seattle è riuscita ad avanzare con più consistenza, accumulando un vantaggio importante nei primi tre quarti. La costante pressione della difesa dei Seahawks è stata troppo per l'attacco dei Patriots, che è riuscito a segnare il primo touchdown solo nel quarto quarto, quando era sotto 19-0.

