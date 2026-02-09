I Seattle Seahawks schiantano i New England Patriots e vincono il LX Super Bowl

I Seattle Seahawks hanno vinto il LX Super Bowl battendo i New England Patriots con un punteggio netto. La partita si è giocata al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, ed è stata dominata dai Seahawks dall’inizio alla fine. I campioni della NFC sono usciti dal campo con la vittoria, senza lasciare spazio a dubbi.

Il sessantesimo Super Bowl va ai Seattle Seahawks in maniera netta, senza possibilità di repliche. La franchigia campione della NFC si è aggiudicata l'ultimo atto della stagione della NFL nel match contro i New England Patriots con il punteggio di che si è giocato al Levi's Stadium di Santa Clara (San Francisco, California) nel cuore della notte italiana. Una sfida pressoché senza storia con Seattle che ha dominato la scena sin dalle prime battute grazie ad una difesa impeccabile e ad un attacco inarrestabile. SEATTLE SEAHAWKS-NEW ENGLAND PATRIOTS 29-13 La partita inizia sul filo dell'equilibrio con Seattle che la sblocca grazie ad un field goal di Myers dalle 33 yds per il 3-0 iniziale.

