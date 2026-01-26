NFL il Super Bowl sarà tra New England Patriots e Seattle Seahawks!

Il Super Bowl LX vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks, due delle squadre più competitive della stagione NFL. Dopo le fasi di playoff, le due compagini si sono guadagnate il diritto di partecipare alla grande finale, confermando la loro eccellenza nel campionato. Questa sfida rappresenta l’epilogo di una lunga stagione, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire una delle manifestazioni sportive più seguite al mondo.

Ora è ufficiale: il Super Bowl LX sarà tra New England Patriots e Seattle Seahawks. I due Championship hanno emesso il loro verdetto. A Santa Clara, tra due weekend, ci attende una sfida quanto mai interessante. Da una parte l’attacco atomico dei Seahawks con Darnold, Waker III, Kupp e Smith-Nijgba. Dall’altra Maye sarà il faro di una squadra che, invece, fa della difesa il suo marchio di fabbrica. Chi la spunterà? AFC – Denver Broncos-New England Patriots 7-10 Vincono gli ospiti ma, anche, la neve. La bufera che si è abbattuta su Denver condiziona pesantemente il secondo tempo nel quale, sostanzialmente, non si è segnato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Super Bowl, sarà Seattle-New England! Finalmente Darnold, i Seahawks piegano i RamsIl Super Bowl 2024 si avvicina, con la finale tra Seattle e New England prevista per il 8 febbraio a Santa Clara.

NFL, i Championships saranno Broncos-Patriots e Seahawks-RamsI finali di conference della NFL si avvicinano, con le sfide che si disputeranno domenica 25 gennaio.

