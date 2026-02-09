Se le trovate offro io la birra | l’AI inventa le terme in Tasmania e i turisti arrivano a frotte il caso del paradiso che non esiste ma diventato virale in Rete

Una fake news ha preso il volo sui social: in Tasmania sono comparse delle sorgenti termali inesistenti, ma i turisti ci sono arrivati comunque, armati di sogni e speranze. Qualcuno ha persino scritto: “Se le trovate, offro io la birra”. Ora il luogo immaginario si è trasformato in un’attrazione virtuale, attirando decine di visitatori che sperano di scoprire un vero paradiso nascosto tra le foreste del nord-est. La realtà resta diversa, e molti si sono trovati davanti a un’illusione.

Immaginate di guidare per chilometri nella natura selvaggia della Tasmania, in Australia, con l'asciugamano in spalla e il sogno di immergervi in una sorgente termale fumante, descritta come un "rifugio tranquillo" e una "fuga pacifica" t ra le foreste del nord-est. Arrivate a destinazione, a Weldborough, e trovate solo un fiume gelido, una foresta silenziosa e un pub. È il miraggio digitale del ventunesimo secolo, l'ultima frontiera delle " allucinazioni" dell'Intelligenza Artificiale c he, questa volta, ha spedito decine di viaggiatori a caccia di un luogo inesistente. Come riporta la CNN, tutto nasce da un articolo apparso sul sito dell' agenzia Tasmania Tours.

