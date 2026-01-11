Ci sono vite che scorrono silenziose, fatte di piccoli gesti ripetuti ogni giorno, di attenzioni che nessuno nota ma da cui tutto dipende. È da una di queste esistenze ordinarie che prende forma ‘Offro io’, spettacolo scritto e interpretato da Antonella Questa, in scena venerdì alle 21 al Teatro Astoria di Lerici, secondo appuntamento della stagione di prosa 2025-2026. La produzione è firmata Laq Prod, con il sostegno di Produzioni Timide e in collaborazione con Fondazione Armunia e La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale. Protagonista è Matilde, 60 anni, portinaia di uno stabile signorile in centro città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le vite che scorrono inascoltate ’Offro io’ di Questa è all’Astoria

Leggi anche: "I sacchetti per i cani li offro io": a Via Treviso la provocazione contro i proprietari maleducati

Leggi anche: “Io sono notizia”, su Netflix arriva la docuserie su Fabrizio Corona: “Avevo in mano le vite di tutti”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Buongiorno Sardegna Ad Alghero vite che scorrono fra passeggiate e panorami come questo Foto di @bbalguer #sardegnalive www.sardegnalive.net - facebook.com facebook