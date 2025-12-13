Cantieri e manutenzioni per strade e scuole

Nel mese di novembre, gli operai comunali hanno portato avanti numerosi interventi di manutenzione su strade e scuole. Queste attività sono fondamentali per garantire la sicurezza e il buon funzionamento degli spazi pubblici, migliorando la qualità della vita dei cittadini e assicurando ambienti più sicuri e funzionali per tutti.

Nel corso dello scorso novembre, gli operai comunali sono stati impegnati in una serie di operazioni manutentive. In via Bignola sono stati effettuati interventi di ripristino buche con bitume a freddo. Prosegue inoltre il cantiere per il rifacimento della fognatura nell’area retrostante le abitazioni di via Meucci, mentre in via Coeli Aula sono stati rimossi i detriti lasciati da un lieve movimento franoso. Sono proseguiti anche i lavori di piantumazione degli olivi in via Montelupo, preceduti nelle settimane scorse dalle necessarie preparazioni del terreno. Nella zona sportiva di Molino del Ponte, tra il 27 e il 28 novembre scorsi, sono invece iniziate le operazioni di abbattimento delle alberature, passaggio propedeutico all’avvio del cantiere della nuova palestra. Lanazione.it Cantieri e manutenzioni per strade e scuole - Nel corso dello scorso novembre, gli operai comunali sono stati impegnati in una serie di operazioni manutentive. msn.com

Città Metropolitana, lavori per 1,5 milioni nelle scuole

