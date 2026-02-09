Scuola | dalla punizione al coinvolgimento Lettera

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha deciso di intervenire dopo gli ultimi episodi di violenza nelle scuole. Ha inviato una lettera ai dirigenti scolastici, sottolineando l’importanza di affrontare il problema con nuove strategie. Tuttavia, molti osservatori criticano il suo approccio, ritenendo che si concentri troppo sulla punizione e poco sul coinvolgimento degli studenti. La vera sfida resta quella di capire come ricostruire il rapporto tra i giovani e la società, per prevenire future esplosioni di violenza.

Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara ha sanzionato gli episodi di violenza, senza considerare che la radice del problema è più profonda: riguarda il rapporto che i giovani intrecciano con la società. La ricerca del consenso orienta il loro agire e costituisce il fondamento della costruzione identitaria. In questo quadro, la competizione tende a prevalere sulla collaborazione, spostando l'attenzione dall'esperienza condivisa all'affermazione individuale.

