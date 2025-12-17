Caro Babbo Natale manda i giardinieri nella nostra scuola | la lettera degli alunni che non riescono a guardare fuori dalla finestra

Gli studenti della scuola, impossibilitati a osservare il paesaggio esterno, hanno deciso di scrivere una lettera speciale a Babbo Natale, chiedendo interventi per migliorare l’ambiente scolastico. Il Comune non ha ancora risposto, così i bambini hanno scelto di alzare l’asticella delle loro speranze, affidandosi al celebre personaggio natalizio per portare un cambiamento.

Il Comune non risponde. E allora, già che le Feste sono vicine, tanto vale alzare l’asticella dell’ambizione e scrivere direttamente a Babbo Natale. È questo ciò che devono aver pensato alla scuola elementare Madre Teresa di Calcutta, a Palermo. I giovani alunni hanno pensato bene di scrivere una letterina a Babbo Natale: non per avere nuovi giocattoli, ma per chiedere la potatura dell’ edera dalle finestre delle loro aule, che gli impedisce di vedere fuori. La letterina a Babbo Natale. «La pianta rampicante – si legge nella lettera degli alunni, pubblicata da Palermo Today – da anni ci impedisce di guardare la strada, ha tappato le finestre della nostre classi del primo piano e non permette di fare entrare la luce, ma soltanto umidità e insetti fastidiosi. Open.online

