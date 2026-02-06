Giorno del ricordo | commemorazione delle vittime delle foibe al Parco della Rimembranza di Sondrio

La città di Sondrio ricorda le vittime delle foibe con una cerimonia al Parco della Rimembranza. Martedì 10 febbraio, alle 11, cittadini e autorità si riuniscono per rendere omaggio e mantenere vivo il ricordo di quegli eventi drammatici. La commemorazione si svolge in modo semplice e diretto, nel rispetto delle persone coinvolte.

La città di Sondrio rende omaggio alle vittime delle Foibe in occasione del "Giorno del ricordo", con una cerimonia commemorativa che si terrà martedì 10 febbraio, alle ore 11.30, al Parco della Rimembranza.La cerimoniaAutorità civili, militari e religiose, esuli e cittadini si riuniranno sotto.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Foibe Vittime Giorno del ricordo: spettacoli, mostra e celebrazioni in memoria delle vittime delle foibe Martedì 10 febbraio, in tutta Italia si svolgono iniziative, spettacoli e mostre per ricordare le vittime delle foibe. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Castelgomberto onora il Giorno del Ricordo: sabato l'inaugurazione di Via Martiri delle Foibe In occasione della ricorrenza del 10 Febbraio, Giorno del Ricordo, l’Amministrazione Comunale di Castelgomberto invita tutta la cittadinanza a partecipare a una ceri facebook Giornata del Ricordo, ad Alberobello la proiezione del documentario «Una scelta necessaria» - News x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.