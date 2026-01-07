Scoppia un incendio in un appartamento di Corteolona | evacuato tutto l' edificio

Nella serata di martedì 6 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Corteolona e Genzone per un incendio in un appartamento. L’incendio ha richiesto l’evacuazione dell’intero edificio, garantendo la sicurezza dei residenti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. L’intervento ha permesso di circoscrivere i danni e di mettere in sicurezza l’area.

Corteolona e Genzone (Pavia), 7 gennaio 2026 – " È stato necessario evacuare tutto l'edificio". I vigili del fuoco sono intervenuti dalla serata di ieri, martedì 6 gennaio, per un incendio che si è sviluppato in un appartamento nel Comune di Corteolona e Genzone. Erano le 22.30 circa quando è scattato l'allarme che ha fatto arrivare sul posto ben quattro squadre dei pompieri, sia dalla sede centrale del Comando provinciale di Pavia che dal Distaccamento volontari di Belgioioso, con due Aps (Autopompeserbatoio), Abp (Autobottepompa) e anche l'autoscala.

Incendio appartamento a Corteolona, evacuato l’edificio: nessun ferito - 30, i v igili del fuoco di Pavia e quelli volontari di Belgioioso sono intervenuti a Corteolona per un incendio in un appartamento. laprovinciapavese.gelocal.it

