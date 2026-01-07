Scoppia un incendio in un appartamento di Corte Olona | evacuato tutto l' edificio

Nella serata di ieri, 6 gennaio 2026, un incendio si è sviluppato in un appartamento di Corteolona e Genzone, nel Pavesano. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha reso necessario l’evacuazione dell’intero edificio per motivi di sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Corteolona e Genzone (Pavia), 7 gennaio 2026 – " È stato necessario evacuare tutto l'edificio". I vigili del fuoco sono intervenuti dalla serata di ieri, martedì 6 gennaio, per un incendio che si è sviluppato in un appartamento nel Comune di Corteolona e Genzone. Erano le 22.30 circa quando è scattato l'allarme che ha fatto arrivare sul posto ben quattro squadre dei pompieri, sia dalla sede centrale del Comando provinciale di Pavia che dal Distaccamento volontari di Belgioioso, con due Aps (Autopompeserbatoio), Abp (Autobottepompa) e anche l'autoscala. pavia - incendio al supermercato despar via martinelli pompieri vigili del fuoco con maschere e bombolo - foto torres PAVIA - VIGILI DEL FUOCO - foto torres I soccorsi sul posto . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scoppia un incendio in un appartamento di Corte Olona: evacuato tutto l'edificio Leggi anche: Napoli, incendio in un palazzo: evacuato l’edificio Leggi anche: Milano, incendio in un palazzo in centro: edificio evacuato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Paura all'ora di pranzo: scoppia un incendio in casa, anziana portata in salvo dai Vigili del Fuoco; Fiamme notturne in un deposito di legname, impegnate due squadre dei pompieri; Paura all' ora di pranzo | scoppia un incendio in casa anziana portata in salvo dai Vigili del Fuoco; Si addormenta con il phon acceso, scoppia un incendio: chi è la donna morta tra le fiamme. Incendio domato, ma appartamento inagibile in via Nenni: le fiamme sono partite dallo studio - Tutti sono rientrati a casa eccetto la famiglia che occupava l'appartamento in cui sono divampate le fiamme. ilpescara.it

Incendio ai Quartieri Spagnoli, casa in fiamme: cane eroe salva tre persone - L’eroe che ha salvato le vite messe a rischio da un incendio ha quattro zampe e si chiama Rocky. ilmattino.it

Tragedia di Natale, scoppia l’incendio in casa per colpa dell’albero: morta una donna - Tragedia a Udine: una donna di 60 anni perde la vita in un incendio. bigodino.it

Le fontane luminose sulla torta causano un incendio durante una festa nuziale ad Ariano Irpino

Salento. Scoppia bombola gpl: incendio in abitazione, donna ustionata. Leggi https://vocedistrada.it/localita/cilento-localita/salento-incendio-in-abitazione/ #salento #incendio #abitazione - facebook.com facebook

Crans-Montana, il momento in cui scoppia l’incendio: la foto delle candele accese verso il soffitto e le fiamme che divampano x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.