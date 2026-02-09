Ai Giochi scoppia il caso delle medaglie rotte

Le medaglie dei Giochi Olimpiaci stanno dando problemi fin dai primi giorni di gara. Durante le premiazioni, alcune medaglie si sono staccate dal collo degli atleti, lasciando senza premio chi le aveva conquistate. È un inconveniente che sta già facendo discutere tra atleti e organizzatori.

AGI - Tre giorni di gare e già diverse medaglie assegnate. Quanto basta a capire che le medaglie olimpiche sembrano avere un problema: si rompono, o più precisamente, si sfilano dal laccetto che le regge al collo. La prima a denunciare la cosa è stata l'americana Breezy Johnson che si è vista danneggiata la medaglia d'oro poche ore dopo la sua consegna. Esultanza troppo esuberante, si era pensato. Se non fosse che una cosa analoga è accaduta anche al bronzo in slalom gigante parallelo di Lucia Dalmasso. Breezy Johnson has already broken her medal after taking gold in the Women's Downhill pic.twitter. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ai Giochi scoppia il caso delle medaglie rotte Approfondimenti su Giochi Olimpici Caos medaglie rotte, continuano a cadere: scoppia il caso a Milano-Cortina. Gli organizzatori: “Stiamo cercando di capire” Il caos delle medaglie rotte scuote Milano-Cortina. Medaglie “rotte” ai Giochi: cosa sta succedendo a Milano Cortina 2026? Dopo le premiazioni ai Giochi di Milano e Cortina, alcune immagini hanno attirato l’attenzione su medaglie che sembrano danneggiate. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giochi Olimpici Argomenti discussi: Inaugurazione Olimpiadi, scoppia il caso sulla telecronaca Rai; Scoppia la bolla dei prezzi olimpici per alberghi e soggiorni; Olimpiadi, scoppia il Penis Gate nel salto con gli sci: ritocchi ai genitali per rubare centimetri in pista; Scoppia la pin mania: caccia alle spillette delle Olimpiadi. Milano-Cortina, allarme medaglie ai Giochi: troppo pesanti e fragili, si rompono facilmenteNon solo emozioni e record: ai Giochi olimpici di Milano-Cortina scoppia anche il caso medaglie fragili. Nei primi giorni di competizioni si sono moltiplicati ... thesocialpost.it Olimpiadi, scoppia il Penis Gate nel salto con gli sci: doping ai genitali per rubare centimetri in pistaAi Giochi di Milano Cortina scoppia il clamoroso (e presunto) caso di doping degli atleti di salto con gli. La risposta della FIS e le misure per evitare brogli ... sport.virgilio.it Ghali alle Olimpiadi incanta con Rodari, ma scoppia la bufera sulla Rai. Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano–Cortina 2026, uno dei momenti più intensi è stato senza dubbio quello firmato da Ghali. L’artista ha recitato Promemoria, la facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.