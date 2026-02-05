La Gran Bretagna vince contro l’Estonia nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si conclude la seconda sessione di incontri del doppio misto, con buone prestazioni anche degli Stati Uniti. La competizione continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati.

Va in archivio la seconda sessione di incontri validi per il doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un segmento che si potrebbe riassumere con due partite terminate con una vittoria schiacciante e con altre più combattute. Come già sappiamo, l’Italia di Stefania Constantini ed Amos Mosaner ha liquidato la Corea del Sud per 8-4. Un copione simile al solido successo della Svezia, capace di battere la Repubblica Ceca per 2-7 indirizzando il match con una mano rubata al quarto turno e con tre preziosi punti messi a referto al sesto end. Brutta sconfitta poi per l’Estonia, caduta al cospetto della Gran Bretagna per 10-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, la Gran Bretagna batte l’Estonia alle Olimpiadi. Bene gli USA

