Alex Faronato e Ettore Turra i nomi delle vittime delle valanghe

Nella mattinata di oggi, due valanghe hanno colpito le montagne del Trentino causando due morti. Alex Faronato, 41 anni, è morto sulla Marmolada, mentre Ettore Turra, di 40 anni, ha perso la vita in Val di Fiemme. Le operazioni di soccorso sono state immediate, ma purtroppo non sono riusciti a salvarli. La regione piange queste due giovani vite spezzate dall’imprevedibilità delle valanghe.

Una giornata di lutto sulle montagne del Trentino, segnata da due tragiche valanghe che hanno causato la morte di Alex Faronato, 41 anni, sulla Marmolada, e di Ettore Turra, 40 anni, in Val di Fiemme. Sabato 7 febbraio 2026, una data che resterà impressa nella memoria delle comunità alpine, non solo per le condizioni meteorologiche avverse, ma per una dolorosa escalation di eventi che riporta con urgenza al centro del dibattito la sicurezza in montagna e la necessità di una valutazione accurata dei rischi, soprattutto per chi si avventura fuori pista. Le due tragedie, pur distinte per location e dinamica, condividono un epilogo terribilmente simile: la perdita di vite umane e il cordoglio di intere comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Alex Faronato Ettore Turra Alex Faronato e Ettore Turra, i nomi delle vittime delle valanghe: due tragedie sulle montagne trentine Oggi sulle montagne trentine si sono vissute due tragedie in poche ore. Cras-Montana, l’arrivo a Linate delle salme delle vittime: la commozione delle famiglie in aeroporto All’aeroporto di Milano Linate è atterrato il C-130 dell’Aeronautica Italiana con le salme di cinque italiani deceduti nell’incendio di Crans-Montana. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Alex Faronato Ettore Turra Alex Ettore Sorrentino ucciso in garage a Loreto, colpito in testa da varie direzioni: l’autopsiaColpito violentemente alla testa con vari colpi sferrati da più direzioni diverse che gli hanno causato un trauma cranico encefalico, così è stato ucciso Alex Ettore Sorrentino, il 45enne trovato ... fanpage.it Alex Ettore Sorrentino scomparso e trovato morto in un garage a Loreto, l’ombra della droga dietro il delittoDietro la morte di Alex Ettore Sorrentino, il 45enne trovato senza vita nel garage di via Altotting, alla periferia di Loreto, potrebbero esserci questioni legate alla droga. Ancora poco si sa del ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.