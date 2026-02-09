Scomparsa monsignor Fontana il cordoglio dell' assessore Boni

È scomparso monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. La notizia ha colpito molti nella città e nella regione. L’assessore regionale ai trasporti, Filippo Boni, originario di Arezzo, ha espresso il suo cordoglio, ricordando la figura di Fontana e il suo lavoro. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai fedeli che lo piangono.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Profondo cordoglio per la scomparsa di monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, anche da parte dell' assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, originario dell'aretino, che negli anni ha avuto modo di apprezzare la personalità e l'opera di Fontana. "La scomparsa di una persona di così grande spessore umano e morale lascia un enorme vuoto. Fontana è stato sempre presente e attento per il territorio, una figura fondamentale che ha lasciato traccia nella chiesa e nella società aretina. Sono certo che la sua lezione di grande umanità continuerà a lasciare il segno.

