Scomparsa Davide Perna la Procura pronta ad aprire un fascicolo per sequestro di persona

La Procura di Cassino sta valutando di aprire un fascicolo per sequestro di persona dopo la scomparsa di Davide Perna, 51 anni di Monte San Giovanni Campano. Da sabato scorso, dell’uomo non si hanno più tracce. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia successo e chi possa essere coinvolto. La famiglia e gli amici sono in ansia, mentre le forze dell’ordine intensificano le ricerche.

La Procura della Repubblica di Cassino sta valutando l'apertura di un fascicolo per sequestro di persona a carico di ignoti in relazione alla scomparsa di Davide Perna, il 51enne di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) di cui non si hanno più notizie da sabato 7 febbraio.

