Annabella Martinelli scomparsa a Padova la procura indaga per sequestro di persona

La Procura di Padova ha avviato un’indagine per sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni di Bologna residente a Teolo. La giovane è scomparsa la sera del 7 gennaio, e attualmente le autorità stanno approfondendo le circostanze del suo allontanamento, senza ulteriori dettagli noti al momento.

La Procura di Padova ha aperto un’indagine per sequestro di persona contro ignoti sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, in provincia di Padova, di cui non si hanno più notizie dalla sera del 7 gennaio scorso. Lo riporta ‘Il Gazzettino’. La decisione di procedere con il reato di sequestro di persona consente ai Carabinieri di avviare tutti gli accertamenti necessari. Le ricerche della 22enne anche con gli elicotteri. Le ricerche della 22enne intanto proseguono in provincia di Padova: i vigili del fuoco ieri avevano riferito di essere impegnati con 15 unità del Corpo nazionale tra esperti in topografia applicata al soccorso, nucleo cinofili, operatori Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e l’elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Annabella Martinelli scomparsa a Padova, la procura indaga per sequestro di persona Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa, si indaga per sequestro di persona: si cercano tracce dai tabulati Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa nel nulla, il giallo dei social e la svolta: indagini per sequestro di persona Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ragazza scomparsa da Padova, ritrovata la bici di Annabella Martinelli; Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni scomparsa da Padova: mobilitazione social e ricerche in corso; Continuano le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa di Teolo scomparsa il 6 gennaio; Due cartoni della pizza, la bicicletta chiusa con il lucchetto, il telefono muto: cosa sappiamo sulla…. Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni scomparsa: dagli esami all'ex fidanzato. Tutti i dubbi sulla vicenda - È partita alle 20 da casa sua, poi è stata vista alle 22 circa nella pizzeria di Selvazzano dove ha acquistato due pizze e ripresa dalle telecamere di ... msn.com

