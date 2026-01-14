Scomparsa di Annabella Martinelli aperto un fascicolo per sequestro di persona
La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa universitaria di Teolo, avvenuta dopo l’Epifania. Le autorità indagano per chiarire le circostanze del caso, ancora avvolto nel mistero. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre si attendono aggiornamenti sulle indagini in corso.
La Procura indaga: ipotesi di reato contro ignoti. Il caso di Annabella Martinelli, studentessa universitaria sparita da Teolo (Padova) dopo l'Epifania, assume contorni sempre più inquietanti. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per sequestro di persona contro ignoti, un passaggio che segnala come gli inquirenti non escludano più il coinvolgimento di terzi nella scomparsa della giovane. Annabella, iscritta a Giurisprudenza all'Università di Bologna, è uscita di casa alle 20 del 6 gennaio, dicendo ai familiari che sarebbe andata da un'amica. Si è allontanata in bicicletta e da quel momento non ha più dato notizie di sé.
Scomparsa di Annabella Martinelli: la procura indaga per sequestro di persona
È sempre più un mistero la scomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza a Bologna, residente a Padova con la famiglia. Della ragazza non si hanno notizie dalla sera dell’Epifania, quando è uscita di casa in bicicletta intorno alle facebook
Giovane scomparsa, le ricerche continuano fino a venerdì. Terminato tavolo di coordinamento in Prefettura Padova sulla scomparsa di Annabella #ANSA x.com
