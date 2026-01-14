La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa universitaria di Teolo, avvenuta dopo l’Epifania. Le autorità indagano per chiarire le circostanze del caso, ancora avvolto nel mistero. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre si attendono aggiornamenti sulle indagini in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Procura indaga: ipotesi di reato contro ignoti. Il caso di Annabella Martinelli, studentessa universitaria sparita da Teolo (Padova) dopo l’Epifania, assume contorni sempre più inquietanti. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per sequestro di persona contro ignoti, un passaggio che segnala come gli inquirenti non escludano più il coinvolgimento di terzi nella scomparsa della giovane. Annabella, iscritta a Giurisprudenza all’Università di Bologna, è uscita di casa alle 20 del 6 gennaio, dicendo ai familiari che sarebbe andata da un’amica. Si è allontanata in bicicletta e da quel momento non ha più dato notizie di sé. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scomparsa di Annabella Martinelli, aperto un fascicolo per sequestro di persona

Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa nel nulla, il giallo dei social e la svolta: indagini per sequestro di persona

Leggi anche: Annabella Martinelli, indagine per sequestro di persona sulla scomparsa della 22enne, ipotesi: "Passaggio in auto da un conoscente"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ragazza scomparsa da Padova, ritrovata la bici di Annabella Martinelli; Scomparsa da casa, si cerca una 22enne studentessa Unibo; Scomparsa Annabella Martinelli, studentessa di Unibo; Due cartoni della pizza, la bicicletta chiusa con il lucchetto, il telefono muto: cosa sappiamo sulla….

Annabella Martinelli, si indaga per sequestro di persona: continuano sui Colli Euganei le ricerche della 22enne scomparsa nel nulla - Questa è l’ipotesi di reato che ha permesso alla Procura di Padova di aprire un fascicolo e ai carabinieri di poter indagare a tutto ... ilmattino.it