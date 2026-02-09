Scofield e Holland in duo | un dialogo jazzistico oltre le note tra virtuosismo e libertà improvvisativa

Questa sera John Scofield e Dave Holland si sono esibiti insieme in un concerto che ha sorpreso il pubblico. I due musicisti hanno suonato in duo, creando un dialogo jazz intenso e coinvolgente. Tra virtuosismo e improvvisazione, hanno dimostrato quanto possa essere forte l’interazione tra i due strumenti. Un momento speciale per gli appassionati di jazz, che hanno potuto ascoltare una performance fatta di tensione e libertà.

John Scofield e Dave Holland, due giganti del jazz mondiale, esplorano la magia della collaborazione in duo, un formato che esalta l’interplay e la libertà improvvisativa. Il loro progetto, celebrato dalla critica, offre un’esperienza musicale intima e potente, dove ogni nota è un dialogo aperto tra due maestri. Il mondo del jazz è in costante evoluzione, ma alcune collaborazioni riescono a trascendere il tempo e a definire un’epoca. L’incontro tra il chitarrista John Scofield e il contrabbassista Dave Holland rappresenta uno di questi momenti. La loro capacità di comunicare musicalmente, di ascoltarsi e di rispondere in tempo reale, crea un’esperienza unica per chi ha la fortuna di assistervi.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Scofield Holland Talenti tra le note del pianoforte. Quel duo che ci mette ’Fantasia’ Tre appuntamenti tra testi, note e narrazioni: il dialogo tra letteratura e musica si fa incontro aperto Questa sera a Pesaro si è aperto il quarto appuntamento del progetto Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Scofield Holland John Scofield e Dave Holland, il bello di suonare in duo(ANSA) - ROMA, 09 FEB - L' erà non conta per due artisti capaci di trasmettere musica ed emozioni. John Scofield e Dave Holland, fuoriclasse internazionali della scena jazz, dopo tante esperienze insi ... msn.com Scofield-Holland, che partenza: tanti ospiti di livello internazionale dal 23 luglio al 14 agosto al Sant’Elpidio Jazz FestivalSarà il concerto di John Scofield e Dave Holland, in programma martedì 23 luglio, ad aprire l’edizione numero 25 del Sant’Elpidio Jazz Festival. Inserito nel circuito Jazz di Marca, il festival è ... corriereadriatico.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.