Sclerosi multipla da una molecola per il sonno arriva una nuova cura

Gli scienziati del progetto BRAVEinMS stanno studiando una molecola usata per regolare il sonno, sperando di trovare una nuova cura contro una forma molto aggressiva di sclerosi multipla. Grazie anche all’aiuto dell’intelligenza artificiale, i ricercatori vogliono capire se questa sostanza può bloccare l’infiammazione nel sistema nervoso e rallentare la malattia. La ricerca, condotta dall’Università Vita-Salute San Raffaele e dall’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, rappresenta un passo

E se una molecola nata per regolare sonno e veglia riuscisse, grazie anche all' Intelligenza artificiale, ad aprire una strada nuova contro una delle forme più aggressive di sclerosi multipla? È da questa domanda che sono partiti gli scienziati del progetto BRAVEinMS, coordinato dall'Università Vita-Salute San Raffaele e dall'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano. Attraverso un approccio di riposizionamento farmacologico supportato dall'Intelligenza artificiale, i ricercatori hanno individuato nel bavisant, antagonista del recettore istaminico H3, un candidato terapeutico promettente per la sclerosi multipla progressiva.

