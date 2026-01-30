sclerosi multipla una molecola per rigenerare la mielina

Una nuova speranza arriva dalla scienza per chi vive con la sclerosi multipla. Una molecola, già nota per il suo uso nei disturbi del sonno, si dimostra capace di proteggere i neuroni e aiutare a riparare la mielina nei test su modelli animali. Se i risultati si confermeranno anche negli studi clinici, potrebbe aprire la strada a trattamenti più efficaci contro questa malattia.

Una molecola, già studiata in passato per il trattamento di disturbi del sonno e della veglia, mostra per la prima volta la capacità di proteggere i neuroni e favorire la riparazione della mielina nei modelli sperimentali di sclerosi multipla. Lo studio, pubblicato su Science Translational Medicine, identifica bavisant come candidato terapeutico in grado di agire su due dei meccanismi più devastanti della malattia: la degenerazione delle fibre nervose e il fallimento dei processi di rimielinizzazione. Il progetto è stato coordinato dall’ Università Vita-Salute San Raffaele e IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Una recente ricerca ha identificato il bavisant, una molecola già utilizzata per i disturbi del sonno, come possibile candidato per la riparazione del sistema nervoso nella Sclerosi Multipla.

Recenti studi hanno identificato una molecola potenzialmente in grado di favorire la riparazione del sistema nervoso nei pazienti con sclerosi multipla, in particolare nelle forme progressive della malattia.

