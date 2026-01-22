Ricerca spiragli per la Sclerosi Multipla | una molecola aiuta a riparare il sistema nervoso

Una recente ricerca ha identificato il bavisant, una molecola già utilizzata per i disturbi del sonno, come possibile candidato per la riparazione del sistema nervoso nella Sclerosi Multipla. Studi su modelli animali suggeriscono che questa sostanza potrebbe offrire nuovi spiragli nel trattamento della malattia, aprendo la strada a ulteriori approfondimenti clinici. La scoperta rappresenta un passo importante verso strategie terapeutiche più efficaci e mirate.

Funziona nei topi un nuovo candidato farmaco contro la Sclerosi multipla: si chiama bavisant ed è una molecola già sperimentata sull’uomo per trattare i disturbi del sonno e della veglia. La sua capacità rigenerativa nei confronti del sistema nervoso è stata scoperta grazie a un’innovativa piattaforma per lo screening dei farmac i, che è stata usata come una sorta di ‘galleria del vento’ per testare rapidamente oltre 1.500 molecole fino a identificare la più promettente. Il risultato è pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine da un team internazionale coordinato dall’Università Vita-Salute San Raffaele e Irccs Ospedale San Raffaele di Milano.🔗 Leggi su Ildenaro.it

