Scippa una 96enne e le rompe il femore | fermato dalla polizia

La polizia di Reggio Emilia ha fermato un ragazzo di 19 anni, tunisino e clandestino, sospettato di aver scippato una donna di 96 anni lo scorso 31 gennaio. La donna è caduta a terra e si è rotta il femore, riportando ferite serie. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione e ora cercano di fare luce sulla dinamica dell’aggressione.

Reggio Emilia, 9 febbraio 2026 – Un ragazzo di 19 anni, di origine tunisina, che risulta essere clandestino in Italia, è stato sottoposto a fermo di polizia dagli agenti della Questura di Reggio, sospettato di aver messo a segno uno scippo, il 31 gennaio scorso in centro città, ai danni di una donna di 96 anni, la quale è pure rimasta seriamente ferita in quell’occasione, dopo essere caduta a terra. La squadra mobile della polizia di Stato è riuscita a identificarlo grazie a una ricostruzione delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso una sorta di «pedinamento virtuale» risalendo passo a passo agli spostamenti di quel giorno e all’azione criminale compiuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scippa una 96enne e le rompe il femore: fermato dalla polizia Approfondimenti su ReggioEmilia Questura Scippa una donna in piazza Grande, inseguito da due camerieri e arrestato dalla Polizia Un episodio di tentato furto si è verificato in piazza Grande, dove una donna è stata scippata mentre passeggiava con un'amica. Stacca un dito a morsi durante una lite in Comasina, fermato dalla Polizia locale Un giovane di 24 anni ha subito la perdita della falange distale del dito medio della mano sinistra dopo essere stato morso durante una lite in via Comasina, vicino al capolinea della metropolitana M3.

