Stacca un dito a morsi durante una lite in Comasina fermato dalla Polizia locale

Un giovane di 24 anni ha subito la perdita della falange distale del dito medio della mano sinistra dopo essere stato morso durante una lite in via Comasina, vicino al capolinea della metropolitana M3. L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio e la Polizia locale è intervenuta per fermare la rissa e gestire la situazione.

Un giovane di 24 anni ha perso la falange distale del dito medio della mano sinistra dopo essere stato morso durante una lite avvenuta martedì pomeriggio in via Comasina, nei pressi del capolinea della metropolitana M3. L'aggressore, un connazionale egiziano di 25 anni, è stato fermato dalla polizia locale con l'accusa di lesioni personali gravi.

Orrore in strada: stacca falange del dito al rivale durante la violenta lite - Ennesima lite ieri a Campo di Marte e due stranieri finiscono all’ospedale. lanazione.it

Pioltello, stacca un dito a morsi a un passeggero del treno: arrestato un lottatore di Mma - Pioltello (Milano), 2 agosto 2024 – Non un’aggressione “comune”, se così si può definire, ma condita da una violenza inaudita verso sconosciuti passeggeri di un treno, arrivando perfino a staccare il ... ilgiorno.it

Ruba una bici e quando il proprietario lo riconosce gli stacca un dito della mano a morsi milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Le dichiarazioni di Vittorio Feltri intervengono sul caso del giovane gambiano di 25 anni che, durante un controllo, ha staccato con un morso un dito a una poliziotta. Il tribunale ha stabilito che l’uomo fosse incapace di intendere e di volere al momento dell’agg - facebook.com facebook

