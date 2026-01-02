Stacca un dito a morsi durante una lite in Comasina fermato dalla Polizia locale

Un giovane di 24 anni ha subito la perdita della falange distale del dito medio della mano sinistra dopo essere stato morso durante una lite in via Comasina, vicino al capolinea della metropolitana M3. L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio e la Polizia locale è intervenuta per fermare la rissa e gestire la situazione.

Un giovane di 24 anni ha perso la falange distale del dito medio della mano sinistra dopo essere stato morso durante una lite avvenuta martedì pomeriggio in via Comasina, nei pressi del capolinea della metropolitana M3. L’aggressore, un connazionale egiziano di 25 anni, è stato fermato dalla polizia locale con l’accusa di lesioni personali gravi. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.netImmagine generica

