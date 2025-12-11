Scippa una donna in piazza Grande inseguito da due camerieri e arrestato dalla Polizia

Un episodio di tentato furto si è verificato in piazza Grande, dove una donna è stata scippata mentre passeggiava con un'amica. Immediatamente, due camerieri hanno inseguito il responsabile, che è stato poi arrestato dalla Polizia. L'intervento rapido ha permesso di bloccare il ladro e garantire la sicurezza delle vittime.

Passeggiava in piazza Grande, insieme a un'amica, quando è stata strattonata e si è accorta che un uomo stava cercando di rubarle la borsa. Un'aggressione conclusa con la donna finita a terra, in una rovinosa caduta, e lo scippatore inseguito e arrestato in flagranza di reato. E' stata una serata.

Camerieri inseguono il ladro che scippa una donna e la fa cadere nella Città del Natale: arrestato dalla Polizia - Tra le baite dei tirolesi chiuse, hanno infatti risuonato le urla della donna finita nel mirino del ladruncolo mentre assieme all'amica stava andando a cena in un ristorante sotto le Logge di piazza ...